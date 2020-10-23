Испугался из-за громкого звука: в сети обнародовали видео с Зеленским в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В соцсетях распространили видео с реакцией Президента Владимира Зеленского на громкий звук во время визита в Мариуполь Донецкой области, передает УНН.
Инцидент произошел во время визита на ледовую арену Mariupol Ice Center.
"Все нормально, все нормально", - отметил Президент после этого.
При этом в соцсетях начали шутить по поводу реакции Зеленского. "Зеленский в Мариуполе немного испугался", - отметил, в частности, пользователь Twitter, который распространил видео.
Зеленский в Мариуполе немного испугался. pic.twitter.com/gwhQUsCdc2- Виталий Барабаненко (@ baraban088) October 22, 2020