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Зеленський взяв участь у відкритті льодової арени у Маріуполі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії відкриття льодової арени “Маріуполь Ice-центр”. Про це повідомляє кореспондент УНН.

“Я пишаюся тим, що я знаходжусь на відкритті цієї чудової сучасної льодової арени в Маріуполі, на Донбасі. Я думаю, що це велика перемога для Маріуполя, для мешканців цього чудового міста. Для всієї України, для Донбасу в цілому... Я думаю, що це дуже важливо, щоби бачили, що саме тут є життя, тут будується Україна. Я впевнений, що нас бачать і знають, де саме Україна і на них ми завжди будемо чекати і обов’язково всіх повернемо”, — сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що сподівається, що окрім сучасних зірок, на цій арені вони в майбутньому побачать маленьких зірочок, які стануть великими спортсменами і будуть представляти Україна на всіх європейських і світових олімпійських змаганнях і приносити в Україну перемогу.

“Хочу ще раз подякувати всім, хто це зробив. Це прекрасний приклад, коли держава, коли міська влада, коли приватні інвестори, коли всі об’єднуються і, по-перше — щось роблять, а по-друге — роблять таку красу”, — додав Президент.

Володимир Зеленський символічно вкинув шайбу і почався хокейний матч між командами “Сокіл” та “Маріуполь”.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області.

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