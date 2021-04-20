Зеленський створив комісію, яка відбере кандидатів на посади суддів КСУ за квотою Президента

Деталі

За даними Офісу, Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 167/2021 “Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України”.

Згідно з документом, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак має у десятиденний строк внести пропозиції щодо персонального складу цієї конкурсної комісії.

Крім того, цим указом визнається таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 4 жовтня 2017 року № 306 “Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України”.

Раніше

Верховна Рада підтримала на повторному першому читанні законопроект № 4533 про конституційну процедуру. Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів.

Доповнення

Наприкінці березня Венеціанка оприлюднила висновок, у якому позитивно оцінила законопроект про конституційну процедуру, але недоліки теж помітила.

Законопроект № 4533 було напрацьований робочою групою КСУ щодо врегулювання “конституційної кризи”. Документ передбачає низку нововведень.

Як повідомляв УНН, так звана “конституційна криза” розпочалася 27 жовтня. Тоді Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

9 грудня Венеційська комісія оприлюднила терміновий висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням КСУ від 27 жовтня. У висновку зазначається, що рішення КСУ “не має чіткої аргументації і твердої основи в міжнародному праві”.

10 грудня Венеційська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з КСУ. Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких може бути обмежена діяльність КСУ, а суддям Конституційного Суду рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності законів при ухваленні рішень.

11 грудня Венеційська комісія схвалила два висновки, які стосуються рішення КСУ та ситуації з антикорупційним законодавством.

Це послідувало після звернення 25 листопада Президента Володимира Зеленського до Венеційської комісії з проханням дати висновок про стан антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного Суду.

Водночас Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким запропонував звільнити всіх суддів КСУ, які ухвалили відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Згодом Президент відкликав свій законопроект, який, до того ж, критикували у Венеційці.