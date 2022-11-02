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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Зеленський про наслідки перемоги росії: піде туди, де мала геополітичний вплив за часів СРСР

Зеленський про наслідки перемоги росії: піде туди, де мала геополітичний вплив за часів СРСР

Київ • УНН

 • 232190 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Якщо Україна програє, росія нападе на території, де мала геополітичний вплив за часів Радянського Союзу. Про це в інтерв’ю "Чеському телебаченню" сказав президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

“Я вважаю, що ми витримаємо і зупинимо росію. Якщо не зупинимо – вона буде і у вас. Я впевнений, росія піде всюди, де вона мала геополітичний вплив за часів Радянського Союзу. Тому я вважаю, що ми витримаємо. Чеські люди повинні знати, що ми боремося і за них також”, – сказав Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що після цієї війни європейські країни особливо предметно ставитимуться до безпеки. Україна розіб’є росію на своїй землі, але це не значить, що окупанти не повернуться через 10-20 років, вважає він.

“Хочеться вірити, що вони змінять своє відношення до світу і до свого суспільства. Не зневажаючи його, а все ж таки, відпустити та впустити демократію. Я хотів би у це вірити. В будь-якому випадку я розумію, що ми повинні себе забезпечувати, і це безпека на кордонах, на вулицях, і ми готові для цього працювати. І ми про це багато говорили. Я за те, щоб побудувати окремі оборонні відносини між нашими державами. Я сьогодні запропонував деякі речі нашому прем’єр-міністру. Наші команди почнуть працювати”, – додав Зеленський.

Нагадаємо

Як заявив "Чеському телебаченню" Володимир Зеленський, він не думав, що Україна може стільки витримати у боротьбі з російською агресією, та приємно здивований стійкістю українського народу.

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