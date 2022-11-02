Зеленський про наслідки перемоги росії: піде туди, де мала геополітичний вплив за часів СРСР

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“Я вважаю, що ми витримаємо і зупинимо росію. Якщо не зупинимо – вона буде і у вас. Я впевнений, росія піде всюди, де вона мала геополітичний вплив за часів Радянського Союзу. Тому я вважаю, що ми витримаємо. Чеські люди повинні знати, що ми боремося і за них також”, – сказав Зеленський.

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Президент зазначив, що після цієї війни європейські країни особливо предметно ставитимуться до безпеки. Україна розіб’є росію на своїй землі, але це не значить, що окупанти не повернуться через 10-20 років, вважає він.

“Хочеться вірити, що вони змінять своє відношення до світу і до свого суспільства. Не зневажаючи його, а все ж таки, відпустити та впустити демократію. Я хотів би у це вірити. В будь-якому випадку я розумію, що ми повинні себе забезпечувати, і це безпека на кордонах, на вулицях, і ми готові для цього працювати. І ми про це багато говорили. Я за те, щоб побудувати окремі оборонні відносини між нашими державами. Я сьогодні запропонував деякі речі нашому прем’єр-міністру. Наші команди почнуть працювати”, – додав Зеленський.

Нагадаємо

Як заявив "Чеському телебаченню" Володимир Зеленський, він не думав, що Україна може стільки витримати у боротьбі з російською агресією, та приємно здивований стійкістю українського народу.