Зеленський прибув у Мюнхен і уже зустрівся із Джонсоном

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 29611 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 53789 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 69053 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 97550 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 106761 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 101245 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 124229 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165701 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177852 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215080 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.6 м/с
90 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 67516 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 86324 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 156508 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 213410 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 42913 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 213410 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 156508 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 280096 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 400628 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 653846 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 22621 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 94383 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 132308 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 157441 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 178057 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Зеленський прибув у Мюнхен і уже зустрівся із Джонсоном

Зеленський прибув у Мюнхен і уже зустрівся із Джонсоном

Київ • УНН

 • 24312 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув у Мюнхен на безпекову конференцію і уже провів зустріч із прем'єром Великої Британії Борісом Джонсоном, передає УНН.

Цитата

"Зустрівся з Борісом Джонсоном у Мюнхені. Говорили про безпеку на тлі агресивних дій РФ. Узгодили подальші спільні кроки. Залишаємось єдиними у прагненні деескалації дипломатичним шляхом. Вдячний Британії за підтримку України та співпрацю заради безпеки та миру", - написав Зеленський.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський виступить на Мюнхенській конференції безпеки. Як інформує ОФіс Президента України, дискусії на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.

Як повідомили в Офісі, серед зустрічей Глави держави варто відзначити такі: з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України.

Що ще відомо

Вчора NBC News писав, що Президент України Володимир Зеленський може відмовитися від своїх планів відвідати конференцію з безпеки в Німеччині цими вихідними через ескалацію кризи у відносинах з Росією.

58-а Мюнхенська конференція з безпеки розпочалася у п'ятницю, 18 лютого.

ЗМІ повідомили, "на полях Мюнхенської конференції з безпеки" міністри закордонних справ країн G7 розраховують провести екстрену зустріч щодо ситуації навколо України, щоб підтвердити єдину позицію "Великої сімки" щодо цієї проблеми.

Зазначається, що на порядку денному будуть санкції, які планується застосувати проти РФ у разі її вторгнення в Україну.
Відомо, що Путін відмовився приймати участь в конференції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,873.68