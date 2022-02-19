Зеленський прибув у Мюнхен і уже зустрівся із Джонсоном
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув у Мюнхен на безпекову конференцію і уже провів зустріч із прем'єром Великої Британії Борісом Джонсоном, передає УНН.
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"Зустрівся з Борісом Джонсоном у Мюнхені. Говорили про безпеку на тлі агресивних дій РФ. Узгодили подальші спільні кроки. Залишаємось єдиними у прагненні деескалації дипломатичним шляхом. Вдячний Британії за підтримку України та співпрацю заради безпеки та миру", - написав Зеленський.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський виступить на Мюнхенській конференції безпеки. Як інформує ОФіс Президента України, дискусії на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.
Як повідомили в Офісі, серед зустрічей Глави держави варто відзначити такі: з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України.
Що ще відомо
Вчора NBC News писав, що Президент України Володимир Зеленський може відмовитися від своїх планів відвідати конференцію з безпеки в Німеччині цими вихідними через ескалацію кризи у відносинах з Росією.
58-а Мюнхенська конференція з безпеки розпочалася у п'ятницю, 18 лютого.
ЗМІ повідомили, "на полях Мюнхенської конференції з безпеки" міністри закордонних справ країн G7 розраховують провести екстрену зустріч щодо ситуації навколо України, щоб підтвердити єдину позицію "Великої сімки" щодо цієї проблеми.
Зазначається, що на порядку денному будуть санкції, які планується застосувати проти РФ у разі її вторгнення в Україну.
Відомо, що Путін відмовився приймати участь в конференції.