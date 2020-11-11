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Зеленський підписав указ щодо захисту прав осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Зеленський підписав указ щодо захисту прав осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 495/2020 "Про заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їх сімей", передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави.

"Документ має на меті забезпечення гарантій захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень та членів їхніх сімей, а також підвищення ефективності їхнього розшуку", - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, згідно з указом, Кабінет Міністрів має із залученням представників громадськості, правозахисників та членів родин воїнів, які загинули або зникли безвісти, розробити та затвердити комплексний план щодо забезпечення захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень та їхніх сімей.

Серед іншого, план має забезпечити ефективну діяльність Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та функціонування Єдиного реєстру таких осіб.

Крім того, уряд повинен забезпечувати щорічне проведення заходів у зв’язку з Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень, який відзначається 30 серпня.

Зокрема, Міністерство закордонних справ України має організувати проведення закордонними дипломатичними установами заходів у зв’язку з Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень.

Відповідно до документа, обласні державні адміністрації та КМДА мають розробити у взаємодії з органами місцевого самоврядування заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень та членів їхніх сімей.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав указ "Про відзначення державними нагородами України".

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