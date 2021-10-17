Зеленський не виключає обміну Медведчука на українських полонених в Росії: названа умова
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський допустив обмін народного депутата Віктора Медведчука на українських політв'язнів в Росії за умови наявності в нього російського громадянства. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю ICTV, передає УНН.
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“Якби Росія, наприклад, підтвердила, що у пана Віктора Медведчука є російське громадянство, то після цього ми з радістю розглянули б можливість обміну Медведчука на героїв України, громадян, які перебувають не в Україні", - заявив Зеленський.
В той же час голова держави наголосив, що Віктор Медведчук - громадянин України і до нього застосовується українське законодавство.
Контекст
12 жовтня Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата від “Опозиційної платформи — За життя” Віктора Медведчука.
Йому повідомили про підозру за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.