Зеленский не исключает обмена Медведчука на украинских пленных в России: названо условие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский допустил обмен народного депутата Виктора Медведчука на украинских политзаключенных в России при условии наличия у него российского гражданства. Об этом Зеленский заявил в интервью ICTV, передает УНН.
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"Если бы Россия, например, подтвердила, что у господина Виктора Медведчука есть российское гражданство, то после этого мы с радостью рассмотрели бы возможность обмена Медведчука героев Украины, граждан, находящихся не в Украине", - заявил Зеленский.
В то же время Глава государства подчеркнул, что Виктор Медведчук - гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство.
Контекст
12 октября Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
Ему сообщили о подозрении за государственную измену и содействие деятельности террористической организации.