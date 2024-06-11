Збила двох дітей і втекла: на Київщині затримали нетверезу водійку
Київ • УНН
У Білоцерківському районі Київської області патрульні спільно з місцевими поліцейськими затримали водійку, яка підозрюється у тому, що збила двох дітей і втекла.
У Білоцерківському районі Київської області патрульні спільно з місцевими поліцейськими затримали водійку, яка підозрюється у тому, що збила двох дітей і втекла, пише УНН з посиланням на ГУНП у Київській області.
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Учора, близько 23-ї години, до поліції надійшло повідомлення про ДТП із потерпілими в селі Троїцьке.
Швидко прибувши за вказаною адресою, правоохоронці опитали очевидців події і з’ясували, що невстановлений водій скоїв наїзд на двох дітей, після чого поїхав у напрямку селища Рокитне.
З медиками поліцейські надали домедичну допомогу травмованим дівчатам 11 та 15 років.
"Поспілкувавшись з очевидцями події, працівники поліції встановили автомобіль винуватиці ДТП та її місце проживання. Згодом затримали 55-річну кермувальницю. Огляд на стан сп’яніння виявився позитивний: 1,91 проміле алкоголю", - зазначили у поліції.
Надалі справою займатимуться слідчі.
Поліція затримала п'яного водія після того, як він намагався зникнути з місця ДТП в Київській області10.06.24, 23:50 • 25212 переглядiв