Поліція затримала п'яного водія після того, як він намагався зникнути з місця ДТП в Київській області
Київ • УНН
Водій, який намагався втекти після дорожньо-транспортної пригоди в Київській області, був затриманий у стані алкогольного сп'яніння, в його крові було виявлено 0,34 проміле алкоголю.
На Київщині затримали водія, який намагався втекти після ДТП. Виявлено, що він керував у стані сп'яніння. На нього склали адміністративні матеріали. Про це повідомляє поліція на Київщині, передає УНН.
Деталі
6 червня співробітники головної інспекції Київської області затримали водія, який намагався уникнути відповідальності після дорожньо-транспортної пригоди.
Під час патрулювання дороги, поліцейські помітили автомобіль "BMW", який стояв з увімкненими аварійними сигналами. Під час перевірки виявилося, що цей автомобіль був учасником ДТП, проте водій "Toyota", який був винуватець пригоди, намагався втекти з місця події.
Старший інспектор з особливих доручень УГІ поліції Київщини викликав патрульних поліцейських та розпочав переслідування порушника. Під час затримання поліцейські застосували службове авто та забезпечили охорону місця події до приїзду патрульної поліції.
Під час перевірки на алкоголь за допомогою алкометра "Драгер", виявлено, що водій "Toyota" мав у крові 0,34 проміле алкоголю.
На порушника склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 та ст. 124 КУпАП.
На Київщині сталася ДТП за участю п'яти автомобілів03.06.24, 11:59 • 15957 переглядiв