Полиция задержала пьяного водителя после того, как он пытался скрыться с места ДТП в Киевской области

На Киевщине задержали водителя, который пытался скрыться после ДТП. Выяснилось, что он находился в состоянии опьянения. На него составили административные материалы. Об этом сообщает полиция Киевской области, передает УНН.

Детали

6 июня сотрудники Главной инспекции Киевской области задержали водителя, который пытался избежать ответственности после дорожно-транспортного происшествия.

Во время патрулирования дороги, полицейские заметили автомобиль "BMW", который стоял с включенными аварийными сигналами. Во время проверки оказалось, что этот автомобиль был участником ДТП, однако водитель "Toyota", который был виновник происшествия, пытался скрыться с места происшествия.

Старший инспектор по особым поручениям УГИ полиции Киевской области вызвал патрульных полицейских и начал преследование нарушителя. Во время задержания полицейские применили служебное авто и обеспечили охрану места происшествия до приезда патрульной полиции.

Во время проверки на алкоголь с помощью алкометра "Драгер", выявлено, что водитель "Toyota" имел в крови 0,34 промилле алкоголя.

На нарушителя составили административные материалы по ч. 1 ст. 130 и ст. 124 КУоАП.

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