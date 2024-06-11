Сбила двоих детей и сбежала: в Киевской области задержали нетрезвую женщину-водителя

В Белоцерковском районе Киевской области патрульные совместно с местными полицейскими задержали водительницу, которая подозревается в том, что сбила двоих детей и сбежала, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Киевской области.

Детали

Вчера, около 23 часов, в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими в селе Троицкое.

Быстро прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили очевидцев происшествия и выяснили, что неустановленный водитель совершил наезд на двоих детей, после чего поехал в направлении поселка Ракитное.

С медиками полицейские оказали домедицинскую помощь травмированным девочкам 11 и 15 лет.

"Пообщавшись с очевидцами происшествия, сотрудники полиции установили автомобиль виновницы ДТП и ее место жительства. Впоследствии была задержана 55-летняя женщина-водитель. Осмотр на состояние опьянения оказался положительный: 1,91 промилле алкоголя", - отметили в полиции.

В дальнейшем делом будут заниматься следователи.

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