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Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
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Сбила двоих детей и сбежала: в Киевской области задержали нетрезвую женщину-водителя
В Белоцерковском районе Киевской области патрульные совместно с местными полицейскими задержали водительницу, которая подозревается в том, что сбила двоих детей и сбежала.
Банк развития Совета Европы предоставит Украине 100 миллионов евро на компенсации за уничтоженное жилье - Минфин
Банк развития Совета Европы предоставит Украине кредит в размере 100 миллионов евро на программу "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное жилье " направлен на поддержку граждан, пострадавших от полномасштабной войны в России, путем предоставления жилищных сертификатов на покупку нового жилья.
США хотят выделить 824 млн долл Украине на поддержку энергетической инфраструктуры
Соединенные Штаты хотят выделить 824 миллиона долларов на поддержку критически важной энергетической инфраструктуры Украины.
На Харьковщине из трех районов эвакуированы почти 12 тысяч человек-Синегубов
В Харьковской области почти 12 000 человек были эвакуированы с Липецкого, Купянского и Волчанского направлений из-за разрушений, вызванных российскими атаками.
Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе
Вице-президент Малави Саулюс чилима и еще девять человек, включая его жену, погибли в авиакатастрофе в горном массиве Чикангава.
Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность
Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич подал жалобы в Высший совет юстиции и Генеральную прокуратуру на давление и незаконное вмешательство народного депутата Даниила Гетманцева в судебное разбирательство, связанное с незаконным производством табака.
Кэмерон: "У нас есть право завершить свою зависимость от российской нефти"
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал прекратить зависимость от российской нефти в ответ на ракетные удары россии по энергетической системе Украины.
Италия анонсировала новый пакет помощи Украине на 140 млн евро
Италия планирует предоставить Украине новый пакет помощи на сумму 140 миллионов евро.
Генштаб: около половины от всех боев за сегодня состоялись на Покровском и Лиманском направлениях
Около половины всех сегодняшних боев произошло на Покровском и Лиманском направлениях, при этом российская армия также активизировалась на Харьковском направлении.
В Харькове на водохранилище утонул 8-летний мальчик
В Харькове на Петриковском водохранилище утонул 8-летний мальчик. Тело погибшего ребенка водолазы нашли в 30 метрах от берега.