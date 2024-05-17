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Зброю, надану США, слід використовувати в межах української території - Пентагон

Зброю, надану США, слід використовувати в межах української території - Пентагон

Київ • УНН

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Пентагон повторює, що зброя, надана США Україні, має використовуватися на українській території.

У Пентагоні вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території. Про заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх це під час брифінгу 16 травня, пише УНН.

Так, ми не змінили нашої позиції. Ми вважаємо, що обладнання, спроможності, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для повернення української суверенної території

відповіла Сінгх на запитання про те, чи не планують Сполучені Штати змінити свій підхід після нападу росії на Харківщину.

На уточнення, чи це є проханням до української сторони, чи є обов'язковою умовою, заступниця речника Пентагону сказала, що запити США щодо цього раніше оприлюднювали.

"Ми оприлюднили наші запити щодо цього. Знову ж таки, я хотіла би повторити, що на кожній зустрічі контактної групи з питань оборони України, яку скликає міністр, зброя, яка надається, знову ж таки, призначена для використання на полі бою. І міністр у своїх розмовах з міністром Умєровим говорить про те, як найкраще можна використати ці спроможності, і ми вважаємо, що це в межах української території", - додала Сінгх.

Доповнення

Водночас протягом свого візиту до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати "не заохочують" удари американською зброєю за межами України, але Україна "повинна сама ухвалити рішення" щодо того, як вона збирається вести цю війну.

Таку ж позицію повторив на брифінгу у четвер, 16 травня, заступник речника Держдепу США Ведант Пател.

"Це не зміна політики. Наша політика не змінилася, і держсекретар чітко це сказав. Ми не заохочуємо і не допускаємо удари по території росії, але ми також неодноразово говорили, що Україна в кінцевому підсумку сама ухвалює рішення щодо своїх військових ударів і своїх операцій, і це продовжує бути так", - сказав Пател.

Своєю чергою аналітики та експерти, з якими спілкувався Голос Америки, вважають, що новий наступ росіян та постійні обстріли Харкова можуть схилити Америку переглянути свою позицію.

"Це обмеження є однією з причин, чому Харків так страждає. Якби Україна могла завдавати ударів по російських військах, які стоять прямо через кордон, Росія мала б набагато більші матеріально-технічні проблеми перед початком цього наступу. Якби ми дозволили Україні стріляти по російських літаках, які знаходяться в російському повітряному просторі та запускають крилаті бомби, які вбивають людей, у Харкові загинуло б менше людей", - прокоментував колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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