Оружие, предоставленное США, следует использовать в пределах украинской территории - Пентагон

В Пентагоне считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории. Об этом заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх во время брифинга 16 мая, пишет УНН.

Да, мы не изменили нашей позиции. Мы считаем, что оборудование, возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны быть использованы для возвращения украинской суверенной территории ответила Сингх на вопрос о том, не планируют ли Соединенные Штаты изменить свой подход после нападения россии на Харьковскую область.

На уточнение, является ли это просьбой к украинской стороне, или является обязательным условием, заместитель спикера Пентагона сказала, что запросы США по этому поводу ранее обнародывали.

"Мы обнародовали наши запросы по этому поводу. Опять же, я хотела бы повторить, что на каждой встрече контактной группы по вопросам обороны Украины, которую созывает министр, оружие, которое предоставляется, опять же, предназначено для использования на поле боя. И министр в своих разговорах с министром Умеровым говорит о том, как лучше всего можно использовать эти возможности, и мы считаем, что это в пределах украинской территории", - добавила Сингх.

Дополнение

В то же время в ходе своего визита в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты "не поощряют" удары американским оружием за пределами Украины, но Украина "должна сама принять решение" относительно того, как она собирается вести эту войну.

Такую же позицию повторил на брифинге в четверг, 16 мая, заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател.

"Это не изменение политики. Наша политика не изменилась, и госсекретарь ясно дал об этом понять. Мы не поощряем и не допускаем нанесения ударов по территории россии, но мы неоднократно заявляли, что Украина в конечном итоге сама принимает решения о своих военных ударах и своих операциях, и это продолжает иметь место", - сказал Пател.

В свою очередь аналитики и эксперты, с которыми общался Голос Америки, считают, что новое наступление россиян и постоянные обстрелы Харькова могут склонить Америку пересмотреть свою позицию.

"Это ограничение является одной из причин, почему Харьков так страдает. Если бы Украина могла наносить удары по российским войскам, которые стоят прямо через границу, россия имела бы гораздо большие материально-технические проблемы перед началом этого наступления. Если бы мы позволили Украине стрелять по российским самолетам, которые находятся в российском воздушном пространстве и запускают крылатые бомбы, которые убивают людей, в Харькове погибло бы меньше людей", - прокомментировал бывший посол США в Украине Джон Хербст.