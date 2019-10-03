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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Збірна України дізналася суперника по плей-офф Кубку Девіса

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Відбулося жеребкування у Першій Світовій групі Кубка Девіса за підсумками якого українська збірна отримала свого супротивника, повідомляє УНН з посиланням на Twitter змагань.

Збірна України дізналася суперника по плей-офф Кубку Девіса

Згідно з результатами Україна у березні 2020 року зіграє у плей-офф Першої Світової групи проти команди Китайського Тайбею вдома.

Командний матч пройде 6-7 березня. Переможці протистояння будуть далі вести боротьбу за вихід у кваліфікацію розіграшу Кубку Девіса-2021.

Примітно, що найбільш високий рейтинг у суперника займає Джейсон Юнг – 131 рядок в АТР, далі йде 21-річний Танг-Лін Ву - 241 і 28-річний Цанг-Хуа Янг – 292.

Нагадаємо, що у вересні "жовто-блакитні" не зуміли завоювати путівку у кваліфікацію фіналі Кубку-Девіса-2020 у матчі із Угорщиною (2:3).

Українські Національні Новини

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