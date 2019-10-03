Сборная Украины узнала соперника по плей-офф Кубка Дэвиса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Состоялась жеребьевка в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса по итогам которого украинская сборная получила своего противника, сообщает УНН со ссылкой на Twitter соревнований.
Согласно результатам Украины в марте 2020 сыграет в плей-офф Первой Мировой группы против команды Китайского Тайбэя дома.
Командный матч пройдет 6-7 марта. Победители противостояния будут дальше вести борьбу за выход в квалификацию Кубка Дэвиса-2021.
Примечательно, что наиболее высокий рейтинг у соперника занимает Джейсон Юнг - 131 строку в АТР, далее следует 21-летний Танг-Лин Ву - 241 и 28-летний Цанг-Хуа Янг - 292.
Напомним, что в сентябре "желто-голубые" не сумели завоевать путевку в квалификацию финале Кубка-Дэвиса-2020 в матче с Венгрией (2:3).