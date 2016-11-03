Завтра В.Путін відкриє пам'ятник князю Володимиру в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Завтра, 4 листопада, президент Росії Володимир Путін, візьме участь в урочистому відкритті пам'ятника князю Київському Володмиру Великому у Москві, передає УНН з посиланням на прес-службу Кремля.
"Президент РФ разом з Патріархом Московським і всієї Русі Кирилом відкриє пам'ятник святому рівноапостольному князю Київському Володимиру, який виконаний за проектом народного художника Росії С.А.Щербакова", - йдеться в повідомленні.