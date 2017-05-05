Завтра в Києві очікується сонячна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Завтра, 6 травня у столиці буде сонячно, вдень температура повітря підніметься до 24 градусів тепла. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
“У столиці завтра сухо та тепло. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10 вище нуля, вдень 22-24 градусів тепла”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, проїзд у річковому трамваї буде безкоштовним для власників квитків на Євробачення.