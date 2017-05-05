Завтра в Києві очікується сонячна погода

“У столиці завтра сухо та тепло. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10 вище нуля, вдень 22-24 градусів тепла”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, проїзд у річковому трамваї буде безкоштовним для власників квитків на Євробачення.