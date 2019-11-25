Завтра КСУ розпочне розгляд справи щодо дострокового припинення повноважень нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Завтра, 26 листопада, Велика палата Конституційного Суду України розпочне розгляд справи за конституційним зверненням ВРУ щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України. Про це повідомляє УНН із посиланням на КСУ.
“26 листопада о 10 годині Велика палата Конституційного Суду України на пленарному засіданні у формі усного провадження розпочне розгляд справи за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроєкту про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України, реєстраціний номер 1027 ) вимогам статей 157 і 158 Конституції України”, — йдеться в повідомленні.
У Законопроєкті запропоновано, що повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:
1) складення повноважень за особистою заявою;
2) набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду;
3) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим;
4) припинення його громадянства України або його виїзду на постійне проживання за межі України;
5) встановлення судом факту неособистого голосування народним депутатом України у ВРУ;
6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії, до складу депутатської фракції цієї політичної партії або виходу народного депутата України зі складу такої фракції;
7) відсутності його без поважних причин на третині пленарних засідань ВРУ та/або засідань комітету ВРУ, членом якого він є, протягом однієї чергової сесії;
8)порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, якщо протягом двадцяти днів із дня виникнення обставин, які призводять до порушення таких вимог, ці обставини ним не усунуто;
9) його смерті.
Раніше УНН повідомляв, на розгляді у Конституційному суді України перебуває конституційне звернення Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності Конституції України законопроекту про додаткові підстави припинення повноважень народного депутата України.