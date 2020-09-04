Затриманого у Білорусі українця засудили до трьох діб арешту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Українського громадянина, журналіста "Комсомольської Правди" Святослава Зоркого (справжнє ім'я - Сергій Щеголєв) сьогодні засудили до трьох діб арешту, передає УНН із посиланням на повідомлення Білоруської асоціації журналістів.
"Суд виніс рішення по адміністративній справі журналіста БелаПАН Андрія Шавлюго: три доби арешту. Його також визнали винним в участі у несанкціонованій акції. Святославу Зоркому (КП у Білорусі) теж присудили три доби арешту", - повідомили у БАЖ.
Нагадаємо, Зоркого і ще кількох журналісті звинувачують в участі у несанкціонованій акції. Згідно з протоколами міліції, вони нібито "координували натовп" на мітингу.
Водночас, за даними асоціації, під час акції Святослав був у жилеті з написом "Преса" і з посвідченням. На суді громадянин України стверджував, що не координував натовп.