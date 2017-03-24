Заступнику голови Шевченківської РДА вручили підозру і затримали - Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Співробітники прокуратури Києва вручили підозру та затримали заступника голови Шевченківської районної державної адміністрації столиці Віктора Андрєєва. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"Столичною прокуратурою вручено підозру та затримано заступника Шевченківської РДА Андрєєва, який підозрюється у створенні злочинної організації, що привласнила майно територіальної громади на 27 млн грн, а також заволоділа коштами приватних підприємств на суму 2 млн",- написав Ю.Луценко.
При цьому він уточнив, що про корупційний злочин правоохоронців повідомив київський міський голова Віталій Кличко.
Нагадаємо, Ю.Луценко заявив, що начальника Держгеокадастру в Луганській області затримали на хабарі в 40 тис. грн.