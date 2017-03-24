Заместителю главы Шевченковской РГА вручили подозрение и задержали - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Сотрудники прокуратуры Киева вручили подозрение и задержали заместителя главы Шевченковской районной государственной администрации столицы Виктора Андреева. Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Столичной прокуратурой вручено подозрение и задержан заместитель Шевченковской РГА В.Андреев, который подозревается в создании преступной организации, которая присвоила имущество территориальной общины на 27 млн грн, а также завладела средствами частных предприятий на сумму 2 млн", - написал Ю.Луценко.
При этом он уточнил, что о коррупционном преступлении правоохранителям сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.
Напомним, Ю.Луценко заявил, что начальника Госгеокадастра в Луганской области задержали на взятке в 40 тыс. грн.