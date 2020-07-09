За платні камери у восьми СІЗО арештанти "виклали" вже майже 209 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. За користування платними послугами з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Держаної кримінально-виконавчої служби на початок липня сплатили майже 209 тисяч гривень. Про це у Facebook інформує пресслужба Міністерства юстиції України, передає УНН.
“Станом на початок липня за користування камерами з поліпшеними умовами громадяни вже сплатили 208,8 тисяч гривень. Надходження отримані з 8 слідчих ізоляторів”, — йдеться у повідомленні.
Так, зазначається, що найбільше коштів — 164 тис. грн — було отримано за користування платними камерами ДУ “Київський слідчий ізолятор”. За платні послуги в ДУ “Львівська УВП (№ 19)” було отримано 8 тис. грн, ДУ “Запорізький слідчий ізолятор” — 10,2 тис. грн, ДУ “Чернігівський слідчий ізолятор” — 3,5 тис. грн, та ДУ “Полтавська УВП (№ 23)” — 7,6 тис. грн.
У той же час, ДУ “Старобільський слідчий ізолятор” приніс 6 тис. грн, ДУ “Харківський слідчий ізолятор” — 7,5 тис. грн та ДУ “Сумський слідчий ізолятор” — 2 тис. грн.
Нагадаємо, що в Україні за кошти отримані від ув’язнених, які платять за перебування в камерах підвищеного комфорту, зробили перші ремонти безкоштовних камер.