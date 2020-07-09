За платные камеры в восьми СИЗО арестанты "выложили" уже почти 209 тыс. uрн

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КИЕВ. 9 июля. УНН. За пользование платными услугами по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы на начало июля уплатили почти 209 тысяч гривен. Об этом в Facebook информирует пресс-служба Министерства юстиции Украины, передает УНН.

“По состоянию на начало июля за пользование камерами с улучшенными условиями граждане уже оплатили 208,8 тыс. гривен. Поступления получены с 8 следственных изоляторов”, — говорится в сообщении.

Так, отмечается, что больше всего средств — 164 тыс. грн — было получено за пользование платными камерами ГУ “Киевский следственный изолятор”. За платные услуги в ГУ “Львовская УВП (№ 19)” было получено 8 тыс. грн, ГУ “Запорожский следственный изолятор” — 10,2 тыс. грн, ГУ “Черниговский следственный изолятор” — 3,5 тыс. грн, и ГУ “Полтавская УВП (№ 23)” — 7,6 тыс. грн.

В то же время, ГУ “Старобельский следственный изолятор” принес 6 тыс. грн, ГУ “Харьковский следственный изолятор” — 7,5 тыс. грн и ГУ “Сумской следственный изолятор” — 2 тыс. грн.

Напомним, что в Украине за средства, полученные от заключенных, которые платят за пребывание в камерах повышенного комфорта, сделали первые ремонты бесплатных камер.

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