За тиждень у Запоріжжі ще дві людини захворіли на гепатит А та шість на кір
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Запоріжжі за минулий тиждень зареєстровано ще два випадки захворювання на вірусний гепатит А та 6 випадків — на кір. Про це повідомили у Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ, передає УНН.
“Всього, станом на 24.11.2017 року в м. Запоріжжя, зареєстровано 61 випадок захворювання на гепатит А, всі підтверджені лабораторно”, — повідомили у обласному лабораторному центрі.
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Також поточний тиждень, згідно з екстреними повідомленнями, зареєстровано 6 випадків захворювання на кір, з них дорослих — 4, дітей — 2 .
Всього на даний час у в м.Запоріжжя зареєстровано 58 випадків захворювання на кір, 12 з них підтверджені лабораторно.
Також у лабораторному центрі зазначили, що в 1,4 рази вирісла захворюванність на гостро-кишкові інфекції в порівнянні з минулим тижнем — зареєстровано 31 випадок проти 26.
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“У 88,9% випадків ГКІ факторами передачі стали продукти харчування. У 20,3% випадків ГКІ неякісні продукти купувалися в місцях стихійної торгівлі”, — повідомили у обласному лабораторному центрі МОЗ.
Нагадаємо, у листопаді у Запорізькій області зафіксовано 70 випадків захворювання на кір.