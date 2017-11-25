За неделю в Запорожье еще два человека заболели гепатитом А и шесть корью

“Всего, по состоянию на 24.11.2017 года в г.Запорожье, зарегистрирован 61 случай заболевания гепатитом А, все подтверждены лабораторно”, — сообщили в областном лабораторном центре.

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Также за текущую неделю, согласно экстренными сообщениями, зарегистрировано 6 случаев заболевания корью, из них взрослых — 4, детей — 2.

Всего в настоящее время в в Запорожье зарегистрировано 58 случаев заболевания корью, 12 из них подтверждены лабораторно.

Также в лабораторном центре отметили, что в 1,4 раза выросла заболеваемость на остро-кишечные инфекции по сравнению с прошлой неделей — зарегистрирован 31 случай против 26.

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“В 88,9% случаев ОКИ факторами передачи стали продукты питания. В 20,3% случаев ОКИ некачественные продукты покупались в местах стихийной торговли”, — сообщили в областном лабораторном центре МОЗ.

Напомним, в ноябре в Запорожской области зафиксировано 70 случаев заболевания корью.