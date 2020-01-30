За два дні у жодного пасажира літаків із Китаю не виявили підвищеної температури – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. За два дні, 28 і 29 січня, при перевірці пасажирів з Китаю у аеропорту "Бориспіль", у жодного не виявлено підвищеної температури. Про це заявив на брифінгу щодо поширення коронавірусу у світі в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
"Проводиться температурний скринінг пасажирів на прямих рейсах з Китаю до аеропорту "Бориспіль", - зазначив Кузін.
За його словами, ВООЗ залишила попередні рекомендації без усяких змін і рекомендує країнам продовжувати прямий скринінг саме на прямих рейсах з Китаю.
"28 і 29 січня по черговим літакам, які були, проводився термометричний скринінг пасажирів. У жодного пасажира не було виявлено перевищення температури", - сказав Кузін.
Нагадаємо, за даними МОЗ, з 26 січня 2020 року в аеропорту Бориспіль розпочали вимірювання температури пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю.