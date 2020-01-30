За два дня у одного пассажира самолетов из Китая не выявили повышенной температуры - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. За два дня, 28 и 29 января, при проверке пассажиров из Китая в аэропорту "Борисполь", у ни одного не выявлено повышенной температуры. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса в мире и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"Проводится температурный скрининг пассажиров на прямых рейсах из Китая в аэропорт "Борисполь", - отметил Кузин.
По его словам, ВОЗ оставила предыдущие рекомендации без всяких изменений и рекомендует странам продолжать прямой скрининг именно на прямых рейсах из Китая.
"28 и 29 января по очередным самолетам, которые были, проводился термометрический скрининг пассажиров. Ни у одного пассажира не было обнаружено превышение температуры", - сказал Кузин.
Напомним, по данным Минздрава, с 26 января 2020 года в аэропорту Борисполь начали измерение температуры пассажиров на прямых авиарейсах из Китая.