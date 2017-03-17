З'явилося відео жінки, яка стала жертвою повені в Перу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Число загиблих від потужних повеней в Перу виросло до 62 чоловік, передає УНН з посиланням на центр дій при надзвичайних ситуаціях цієї південно-американської країни, передає УНН.
Так, за інформацією каналу Globovision, причиною стихії став кліматичний феномен “Ель-Ніньо” в Тихому океані. Влада уточнює, що стихія торкнулася 20 з 25 регіонів країни, в цілому більше 70 людей отримали поранення, 11 пропали без вісті. Постраждало або знищено майно як мінімум 56 тисяч перуанців, стихія торкнулася близько 546 тисячі жителів.
Також ABC News показало драматичне відео того як 32-річна жінка намагається вибратися із суцільного потоку брудної води в Пунта-Хермоса, що в Перу.
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Зазначають, що вона була доставлена в лікарню із синцями та порізами. Жінка потрапила в потік разом із своїм чоловіком, проте про його долю поки не відомо.