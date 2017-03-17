Появилось видео женщины, которая стала жертвой наводнения в Перу

Так, по информации канала Globovision, причиной стихии стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане. Власти уточняют, что стихия затронула 20 из 25 регионов страны, в общей сложности более 70 человек получили ранения, 11 пропали без вести. Пострадало или уничтожено имущество как минимум 56 000 перуанцев, стихия затронула около 546 тысяч жителей.

Также ABC News показало драматическое видео того как 32-летняя женщина пытается выбраться из сплошного потока грязной воды в Пунта-Хермоса, что в Перу.



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Отмечают, что она была доставлена ​​в больницу с ушибами и порезами. Женщина попала в поток вместе со своим мужем, однако о его судьбе пока не известно.