Навальному дозволили виїжджати за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Федеральна служба судових приставів (ФССП) Росії повідомила, що всі обмеження з російського опозиціонера Олексія Навального, в тому числі обмеження права виїзду за кордон зняті, оскільки він оперативно сплатив заборгованість. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
"Повідомляємо, що після того, як службою була підтверджена інформація про наявність невиконаного судового рішення (про стягнення матеріальної шкоди на користь Кіровського обласного підприємства "Кировлес "- ред.) і застосованих у зв'язку з цим обмежень, боржником Навальний О. А. оперативно і в повному обсязі сплачено заборгованість", - повідомляється на сторінці російського видання.
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"Всі накладені обмеження і заборони по виконавчому провадженню скасовані. В даний час з урахуванням сумлінного ставлення боржника до виконання своїх зобов'язань підстав для обмеження у праві виїзду за межі Російської Федерації в рамках зазначеного виконавчого провадження немає", - відзначається в ФССП.
Раніше у вівторок, у своєму мікроблозі Twitter, Навальний заявив, що повинен був вилетіти на оголошення рішення Європейського суду з прав людини в Страсбург, але отримав повідомлення, що його виїзд з Росії обмежений на підставі рішення управління ФССП.