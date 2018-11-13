Навальному разрешили выезжать за границу

"Сообщаем, что после того, как Службой была подтверждена информация о наличии неисполненного судебного решения (о взыскании материального ущерба в пользу Кировского областного предприятия "Кировлес" - ред.) и примененных в связи с этим ограничений, должником Навальным А. А. оперативно и в полном объеме оплачена задолженность", - сообщается на странице российского издания.

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"Все наложенные ограничения и запреты по исполнительному производству отменены. В настоящее время с учетом добросовестного отношения должника к исполнению своих обязательств оснований для ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации в рамках указанного исполнительного производства не имеется", - отмечают в ФССП.

Ранее во вторник, в своем микроблоге Twitter, Навальный заявил, что должен был вылететь на объявление решения Европейского суда по правам человека в Страсбург, но получил сообщение, что его выезд из России ограничен на основании решения управления ФССП.