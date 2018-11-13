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Олексію Навальному заборонили виїзд за кордон

Олексію Навальному заборонили виїзд за кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Російському опозиціонеру Олексію Навальному відмовили у виїзді за кордон. Про це він повідомив в своєму Twitter, інформує УНН.

Вранці 13 листопада політик прибув у московський аеропорт, щоб вилетіти до французького Страсбурга на оголошення рішення Європейського суду з прав людини у своїй справі.

“Прикордонники повідомляють, що виїзд з Росії мені закритий. Є якийсь лист, що виїжджати заборонено, але пояснень чому — ні”, — розповів Навальний.

Нагадуємо, 15 листопада Європейський суд з прав людини повинен винести фінальне рішення за позовом Олексія Навального до російської влади. Політик скаржився на сім випадків свого незаконного затримання на масових заходах в період з 2012 по 2014 рік. Раніше ЄСПЛ призначив компенсацію Навальному по цій справі в розмірі 63,7 тисячі євро, але її оскаржив Мін’юст РФ.

Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему - нет.

— Alexey Navalny (@navalny) 13 листопада 2018 р.

Як повідомляв УНН, минулого місяця Олексій Навальний через 4 дні після виходу зі спецприймальника записав відеозвернення-відповідь на виклик очільника Росгвардії Віктора Золотова на дуель.

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