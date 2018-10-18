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Російський опозиціонер Навальний прийняв виклик на дуель

Російський опозиціонер Навальний прийняв виклик на дуель

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Російський опозиціонер Олексій Навальний через 4 дні після виходу зі спецприймальника записав відеозвернення-відповідь на виклик очільника Росгвардії Віктора Золотова на дуель, передає УНН.

“Це дійсно неймовірний документ", — зазначив опозиціонер, коментуючи відео, в якому генерал російської армії викликав його на дуель.

Він подякував Золотову, зазначивши, що останній виконав роботу краще будь-якого опозиціонера.

“Ви довели, що ключові місця у керівництві російської влади займають ненормальні, неадекватні люди — не просто крадії, ті, хто не може зв’язати двох слів, але й безумці”, — сказв він.

Навальний заявив також, що, на його думку, генерал Золотов своїми словами лише підтвердив слова свого колишнього шефа — начальника служби безпеки президента РФ Александра Коржакова.

У цитаті, наведеній Навальним, Коржаков зазначив, що генерал російської армії “схожий на олігофрена”.

“Якщо ви вже вирішили відроджувати чудові традиції, то знаєте, що вид дуелі та зброю обирає той, кого викликали. Я ваш виклик приймаю, і, як і належить, обираю місце і зброю. Наша з вами дуель відбудеться у вигляді дебатів у прямому ефірі першого, другого, або будь-якого іншого федерального каналу”, — заявив Навальний у відео зверненні, додавши, що залишає Золотову тиждень на роздуми.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний у неділю, 14 жовтня, вийшов на свободу після 50 діб арешту.

Як повідомляв УНН, 11 вересня Віктор Золотов викликав російського опозиціонера Олексія Навального “на поєдинок” після публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК) щодо порушень відомства при закупівлях.

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