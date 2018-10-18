Российский оппозиционер Навальный принял вызов на дуэль

"Это действительно невероятный документ", - отметил оппозиционер, комментируя видео, в котором генерал российской армии вызвал его на дуэль.

Он поблагодарил Золотова, отметив, что последний выполнил работу лучше любого оппозиционера.

"Вы доказали, что ключевые места в руководстве российской власти занимают ненормальные, неадекватные люди - не просто воры, те, кто не может связать двух слов, но и безумцы", - сказв он.

Навальный заявил также, что, по его мнению, генерал Золотов своими словами только подтвердил слова своего бывшего шефа - начальника службы безопасности президента РФ Александра Коржакова.

В цитате, приведенной Навальным, Коржаков отметил, что генерал российской армии "похож на олигофрена".

"Если вы уже решили возрождать прекрасные традиции, то знаете, что вид дуэли и оружие выбирает тот, кого вызывали. Я ваш вызов принимаю, и, как и положено, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире первого, второго или любого другого федерального канала", - заявил Навальный в видео обращении, добавив, что оставляет Золотову неделю на размышления.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный в воскресенье, 14 октября, вышел на свободу после 50 суток ареста.

Как сообщал УНН, 11 сентября Виктор Золотов вызвал российского оппозиционера Алексея Навального "на поединок" после публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о нарушениях ведомства при закупках.