Алексею Навальному запретили выезд за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Российскому оппозиционеру Алексею Навальному отказали в выезде за границу. Об этом он сообщил в своем Twitter, передает УНН.
Утром 13 ноября политик прибыл в московский аэропорт, чтобы вылететь во французский Страсбург на оглашение решения Европейского суда по правам человека по своему делу.
“Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему — нет”, — рассказал Навальный.
Напоминаем, 15 ноября Европейский суд по правам человека должен вынести финальное решение по иску Алексея Навального к российским властям. Политик жаловался на семь случаев своего незаконного задержания на массовых мероприятиях в период с 2012 по 2014 год. Ранее ЕСПЧ назначил компенсацию Навальному по этому делу в размере 63,7 тысячи евро, но ее оспорил Минюст РФ.
Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему - нет.— Alexey Navalny (@navalny) 13 листопада 2018 р.
Как сообщал УНН, в прошлом месяце Алексей Навальный через 4 дня после выхода из спецприемника записал видеообращение-ответ на вызов главы Росгвардии Виктора Золотова на дуэль.