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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Ю.Луценко припустив, що подання щодо В.Новинського розглянуть на комітеті ВР наступного тижня

Ю.Луценко припустив, що подання щодо В.Новинського розглянуть на комітеті ВР наступного тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Подання на зняття депутатської недоторканності з нардепа Вадима Новинського, ймовірно, буде розглянуто на засіданні профільного комітету ВР наступного тижня. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН із посиланням на "112 Україна".

"Тепер нам потрібно для завершення слідства і передачі його на розгляд суду одержати дозвіл ВР про зняття депутатської недоторканності з одного з учасників цієї змови проти пана Драбинка і покійного Митрополита Володимира народного депутата Новинського. Я сьогодні, вислухавши всі аргументи, дослідивши всі встановлені факти, підписав відповідне подання. Очевидно, завтра воно зайде на територію ВР. Голова ВР, очевидно, призначить розгляд його на профільному комітеті. Думаю, що це буде наступний тиждень. Звичайно, я туди прийду зі слідчим, прокурором", – сказав Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.

Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.

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