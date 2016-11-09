Єврокомісар заявив, що Туреччина може втратити шанс вступу до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Регулярні порушення прав і свобод турецьких громадян, які посилилися після невдалої спроби державного перевороту влітку, можуть негативно вплинути на перебіг євроінтеграції. Про це заявив єврокомісар з питань регіональної політики Йоханнес Хан, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Туреччина як країна-кандидат на членство в Євросоюзі повинна відповідати найвищим його стандартам, і тут не може бути жодних компромісів. В доповіді цього року про ситуацію в Туреччині ми відмітили, що країна в питаннях дотримання фундаментальних прав і законів опинилася позаду”, — повідомив Й.Хан.
Водночас у доповіді про ситуацію в Туреччині ЄС високо оцінив спроби країни позбавитися від мігрантів, які намагаються дістатися грецьких островів.
Нагадаємо, переговори про членство Туреччини в ЄС ведуться з 2005 року.