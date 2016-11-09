Еврокомиссар заявил, что Турция может потерять шанс вступления в ЕС

"Турция как страна-кандидат на членство в Евросоюзе должна отвечать самым высоким его стандартам, и здесь не может быть никаких компромиссов. В докладе этого года о ситуации в Турции мы отметили, что страна в вопросах соблюдения фундаментальных прав и законов оказалась позади", - сообщил Й.Хан.

В то же время в докладе о ситуации в Турции ЕС высоко оценил попытки страны избавиться от мигрантов, которые пытаются добраться до греческих островов.

Напомним, переговоры о членстве Турции в ЕС ведутся с 2005 года.