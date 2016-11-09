Еврокомиссар заявил, что Турция может потерять шанс вступления в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Регулярные нарушения прав и свобод турецких граждан, которые усилились после неудачной попытки государственного переворота летом, могут негативно повлиять на ход евроинтеграции. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам региональной политики Йоханнес Хан, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Турция как страна-кандидат на членство в Евросоюзе должна отвечать самым высоким его стандартам, и здесь не может быть никаких компромиссов. В докладе этого года о ситуации в Турции мы отметили, что страна в вопросах соблюдения фундаментальных прав и законов оказалась позади", - сообщил Й.Хан.
В то же время в докладе о ситуации в Турции ЕС высоко оценил попытки страны избавиться от мигрантов, которые пытаются добраться до греческих островов.
Напомним, переговоры о членстве Турции в ЕС ведутся с 2005 года.