Єдина гарантія довгострокових угод із Росією - це зупинка "Північного потоку-2" - Нафтогаз

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Нафтогазі переконані, що єдиною довгостроковою умовою угод із Газпромом буде повна зупинка "Північного потоку-2". Також у компанії вважають, що американські санкції проти "Північного потоку-2" виявилися "дуже вчасними" і які вплинули на переговірну позицію Російської Федерації у переговорах з Україною щодо газу. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу у Facebook, інформує УНН.