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Єдина гарантія довгострокових угод із Росією - це зупинка "Північного потоку-2" - Нафтогаз

Київ • УНН

 • 22975 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Нафтогазі переконані, що єдиною довгостроковою умовою угод із Газпромом буде повна зупинка "Північного потоку-2". Також у компанії вважають, що американські санкції проти "Північного потоку-2" виявилися "дуже вчасними" і які вплинули на переговірну позицію Російської Федерації у переговорах з Україною щодо газу. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу у Facebook, інформує УНН.

"Американські санкції виявилися дуже вчасними. Вони вплинули на готовність російської сторони домовлятися і визнавати очевидні речі. Важливо, щоб учорашня зміна поведінки російської сторони не виявився ширмою, за якою лобісти у Вашингтоні намагатимуться рятувати "Північний потік-2", - йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі переконані, що єдина надійна гарантія будь-яких довгострокових домовленостей з РФ - це зупинка "Північного потоку-2". Це створить для Газпрому вагомі причини підтримувати у належному технічному стані газопроводи, якими транспортується газ в бік України - на російській території.

Нагадаємо, ЄС, Україна і РФ визначили основні принципи угод щодо транзиту газу.

Також раніше у Нафтогазі пояснили шлях врегулювання взаємних претензій з Газпромом.

Як повідомлялося в УНН, договір на транзит газу буде укладено на 5 років з можливістю пролонгації.

Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчовіч підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.

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