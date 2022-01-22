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Шахед-136

Яремчук взяв участь у черговій перемозі “Бенфіки”

Яремчук взяв участь у черговій перемозі “Бенфіки”

Київ • УНН

 • 16643 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. У матчі 19-го туру чемпіонату Португалії “Бенфіка” нападника збірної України Романа Яремчука на виїзді зустрічалася з “Арокою”, передає УНН з посиланням на сайт команди.

Деталі

Український форвард вийшов у стартовому складі й відіграв лише перший тайм зустрічі, яка закінчилася перемогою його команди з рахунком 2:0. Авторами голів стали Нуньєс і Рамос.

Набравши 44 очки, лісабонці посідають третє місце в турнірній таблиці першості країни.
Для лісабонців перемога стала 14-ю в сезоні — 44 очки і третій рядок. Відставання від лідера “Порту” сягає 6-ти очок.

Доповнення

Українець цього сезону відіграв 27 матчів за “Бенфіку” та забив сім голів при п’яти результативних передачах.

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