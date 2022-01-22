Яремчук взяв участь у черговій перемозі “Бенфіки”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У матчі 19-го туру чемпіонату Португалії “Бенфіка” нападника збірної України Романа Яремчука на виїзді зустрічалася з “Арокою”, передає УНН з посиланням на сайт команди.
Деталі
Український форвард вийшов у стартовому складі й відіграв лише перший тайм зустрічі, яка закінчилася перемогою його команди з рахунком 2:0. Авторами голів стали Нуньєс і Рамос.
Набравши 44 очки, лісабонці посідають третє місце в турнірній таблиці першості країни.
Для лісабонців перемога стала 14-ю в сезоні — 44 очки і третій рядок. Відставання від лідера “Порту” сягає 6-ти очок.
Доповнення
Українець цього сезону відіграв 27 матчів за “Бенфіку” та забив сім голів при п’яти результативних передачах.