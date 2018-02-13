Японець, який провалив допінг-тест, покине Олімпійське селище

Відзначається, що Олімпійський комітет Японії 13 лютого скличе термінову прес-конференцію з цього приводу. Також повідомляється, що Сайто став першим в історії країни Висхідного сонця олімпійцем, який провалив допінг тест на зимових Олімпійських іграх.

У пробі 21-річного спортсмена був знайдений заборонений препарат ацетазоламід. Після розгляду заяви з боку Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) суд прийшов до висновку, що спортсмен приймав речовину добровільно. Японця також усунули від участі в інших змаганнях під егідою ISU.

Як раніше повідомляв УНН, Японський каноїст Ясухіро Сузукі отримав восьмирічну дискваліфікацію за те, що підсипав допінг іншому японському каноїсту.