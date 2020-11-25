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Як проходить дегустація горілки: профі розкрила несподівані деталі

Як проходить дегустація горілки: профі розкрила несподівані деталі

Київ • УНН

 • 55755 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Для декого професія дегустатора міцних алкогольних напоїв може видаватися роботою мрії. Але не все так просто. За професійної дегустацією, наприклад, горілки, стоїть цілий ряд несподіваних секретів і особливостей. Дегустатор міцних алкогольних напоїв Валентина Попова розповіла УНН, як відбувається сам процес дегустації і розкрила несподівані професійні деталі і нюанси.

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"Професійний дегустатор перед дегустацією також готується. Митися можна тільки водою, щоб ароматичні засоби не вплинули на рецептори. Не можна використовувати туалетну воду і помаду, тому що все це впливає на дегустаційну оцінку, накладається один аромат на інший. Людина повинна бути без нежиті і з чистим горлом", - розповіла вона.

Що стосується самого процесу дегустації, то і тут є безліч нюансів і особливостей.

"Спочатку дегустатор дивиться і визначає колір, потім по нюху визначається аромат. Потім дегустатор бере напій в рот і визначає смак. Після цього спльовує, тому що алкоголь відразу вбирає слину і це призводить до сп'яніння. Тому після кожного зразка рот прополіскують", - розповіла вона.

За словами Попової, дегустаційні можливості людини вельми обмежені кількісно і у тимчасових рамках. Тому тут існує ряд традиційних правил.

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"Протягом дня людина може продегустувати напій не більше 20 разів. На більше фізичної сили не буде, щоб відтворити у пам'яті і оцінити якість алкогольного напою. Особливо активно рецептори працюють з 10 до 13:00 і з 14 до 15:00. У певному приміщенні, яке добре освітлюється, провітрюється. Температура зразка повинна бути кімнатною, не охолодженою", - розповіла вона.

Нагадаємо, експерти вважають, що українська горілка користується популярністю у країні і за її межами через високу якість. Адже основні складові горілки - спирт і вода - в Україні завжди були найвищої якості.

Раніше УНН писав, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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