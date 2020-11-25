Як проходить дегустація горілки: профі розкрила несподівані деталі

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"Професійний дегустатор перед дегустацією також готується. Митися можна тільки водою, щоб ароматичні засоби не вплинули на рецептори. Не можна використовувати туалетну воду і помаду, тому що все це впливає на дегустаційну оцінку, накладається один аромат на інший. Людина повинна бути без нежиті і з чистим горлом", - розповіла вона.

Що стосується самого процесу дегустації, то і тут є безліч нюансів і особливостей.

"Спочатку дегустатор дивиться і визначає колір, потім по нюху визначається аромат. Потім дегустатор бере напій в рот і визначає смак. Після цього спльовує, тому що алкоголь відразу вбирає слину і це призводить до сп'яніння. Тому після кожного зразка рот прополіскують", - розповіла вона.

За словами Попової, дегустаційні можливості людини вельми обмежені кількісно і у тимчасових рамках. Тому тут існує ряд традиційних правил.

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"Протягом дня людина може продегустувати напій не більше 20 разів. На більше фізичної сили не буде, щоб відтворити у пам'яті і оцінити якість алкогольного напою. Особливо активно рецептори працюють з 10 до 13:00 і з 14 до 15:00. У певному приміщенні, яке добре освітлюється, провітрюється. Температура зразка повинна бути кімнатною, не охолодженою", - розповіла вона.

Нагадаємо, експерти вважають, що українська горілка користується популярністю у країні і за її межами через високу якість. Адже основні складові горілки - спирт і вода - в Україні завжди були найвищої якості.

Раніше УНН писав, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").