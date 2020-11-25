Как проходит дегустация водки: профи раскрыла неожиданные детали
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Для некоторых профессия дегустатора крепких алкогольных напитков может показаться работой мечты. Но не все так просто. За профессиональной дегустацией, например, водки, стоит целый ряд неожиданных секретов и особенностей. Дегустатор крепких алкогольных напитков Валентина Попова рассказала УНН, как происходит сам процесс дегустации и раскрыла неожиданные профессиональные детали и нюансы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коллекцию первой крафтовой украинской водки "Др. Житник" пополнила ZUBROWICA.
"Профессиональный дегустатор перед дегустацией также готовится. Мыться можно только водой, чтобы ароматические средства не повлияли на рецепторы. Нельзя использовать туалетную воду и помаду, потому что все это влияет на дегустационную оценку, накладывается один аромат на другой. Человек должен быть без насморка и с чистым горлом", - рассказала она.
Что касается самого процесса дегустации, то и здесь есть множество нюансов и особенностей.
"Сначала дегустатор смотрит и определяет цвет, затем по обонянию определяется аромат. Затем дегустатор берет напиток в рот и определяет вкус. После этого сплевывает, потому что алкоголь сразу впитывает слюну и это приводит к опьянению. Поэтому после каждого образца рот прополаскивают", - рассказала она.
По словам Поповой, дегустационные возможности человека весьма ограничены количественно и во временных рамках. Поэтому здесь существует ряд традиционных правил.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Черная водка в Украине: интересные факты.
"В течение дня человек может продегустировать напиток не более 20 раз. На большее физической силы не будет, чтобы воссоздать в памяти и оценить качество напитка. Особенно активно рецепторы работают с 10 до 13:00 и с 14 до 15:00. В определенном помещении, которое хорошо освещается, проветривается. Температура образца должна быть комнатной, а не охлажденной", - рассказала она.
Напомним, эксперты считают, что украинская водка пользуется популярностью в стране и за ее пределами через высокое качество. Ведь основные составляющие водки - спирт и вода - в Украине всегда были высокого качества.
Ранее УНН писал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").