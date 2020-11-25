Как проходит дегустация водки: профи раскрыла неожиданные детали

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"Профессиональный дегустатор перед дегустацией также готовится. Мыться можно только водой, чтобы ароматические средства не повлияли на рецепторы. Нельзя использовать туалетную воду и помаду, потому что все это влияет на дегустационную оценку, накладывается один аромат на другой. Человек должен быть без насморка и с чистым горлом", - рассказала она.

Что касается самого процесса дегустации, то и здесь есть множество нюансов и особенностей.

"Сначала дегустатор смотрит и определяет цвет, затем по обонянию определяется аромат. Затем дегустатор берет напиток в рот и определяет вкус. После этого сплевывает, потому что алкоголь сразу впитывает слюну и это приводит к опьянению. Поэтому после каждого образца рот прополаскивают", - рассказала она.

По словам Поповой, дегустационные возможности человека весьма ограничены количественно и во временных рамках. Поэтому здесь существует ряд традиционных правил.

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"В течение дня человек может продегустировать напиток не более 20 раз. На большее физической силы не будет, чтобы воссоздать в памяти и оценить качество напитка. Особенно активно рецепторы работают с 10 до 13:00 и с 14 до 15:00. В определенном помещении, которое хорошо освещается, проветривается. Температура образца должна быть комнатной, а не охлажденной", - рассказала она.

Напомним, эксперты считают, что украинская водка пользуется популярностью в стране и за ее пределами через высокое качество. Ведь основные составляющие водки - спирт и вода - в Украине всегда были высокого качества.

Ранее УНН писал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").