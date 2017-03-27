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WOG запрошує відвідувачів до власних кава-пойнтів в “Ашан”

WOG запрошує відвідувачів до власних кава-пойнтів в “Ашан”

Київ • УНН

 • 7718 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. У компанії WOG відкрили для клієнтів кава-пойнти в галереї бутиків ТЦ Ашан Петрівка, ТЦ Ашан Біличі і Ашан Чернігівська. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.

“Приємно, прогулюючись по супермаркету, знайти кава-пойнт з улюбленою кавою і трішечки підбадьоритися перед забігом по магазинах. Тому ми відкрили для наших клієнтів кава-пойнт WOG в галереї бутиків ТЦ Ашан Петрівка, ТЦ Ашан Біличі і Ашан Чернігівська. Тут можна випити кави з друзями, а заодно підкріпитися смачними десертами, хот-догами і фреш-сендвічами”, — йдеться у повідомленні.

У компанії певні, що формат кава-пойнтів дуже зручний для клієнтів, які закуповуються у великих супермаркетах.

“Всі поспішають у своїх справах і, проходячи повз міні WOG СAFE, несподівано завмирають, почувши запах кави німецького обсмаження всесвітньо відомої фірми Darboven. Турботи залишаються осторонь, і наш гість, попиваючи улюблений кавовий напій, вже зовсім з іншими емоціями займається приємними клопотами”, — додали у WOG.

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