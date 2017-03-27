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WOG приглашает посетителей в собственные кофе-пойнты в "Ашан"

WOG приглашает посетителей в собственные кофе-пойнты в "Ашан"

Киев • УНН

 • 7717 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В компании WOG открыли для клиентов кофе-пойнты в галерее бутиков ТЦ Ашан Петровка, ТЦ Ашан Беличи и Ашан Черниговская. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.

"Приятно, прогуливаясь по супермаркету, найти кофе-пойнт с любимым кофе и немного взбодриться перед забегом по магазинам. Поэтому мы открыли для наших клиентов кофе-пойнт WOG в галерее бутиков ТЦ Ашан Петровка, ТЦ Ашан Беличи и Ашан Черниговская. Здесь можно выпить кофе с друзьями, а заодно подкрепиться вкусными десертами, хот-догами и фреш-сэндвичами", - говорится в сообщении.

В компании уверены, что формат кофе-пойнтов очень удобный для клиентов, которые закупаются в больших супермаркетах.

"Все спешат по своим делам и, проходя мимо мини WOG СAFE, неожиданно замирают, услышав запах кофе немецкого обжарки всемирно известной фирмы Darboven. Заботы остаются в стороне, и наш гость, попивая любимый кофейный напиток, уже из совсем с другими эмоциями занимается приятными хлопотами", - добавили в WOG.

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