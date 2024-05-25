Вибух на околицях Чернігова: не зафіксовано жертв серед містян і руйнувань інфраструктури
Київ • УНН
Після вибуху на північних околицях Чернігова не зафіксовано жертв серед містян і шкоди інфраструктурі.
Після вибуху на північних околицях Чернігова не зафіксовано жертв серед містян і шкоди інфраструктурі, повідомив у суботу начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, пише УНН.
Жертв серед жителів міста та руйнувань інфраструктурних обʼєктів немає
Вибух орієнтовно на північних околицях Чернігова - МВА25.05.24, 14:09 • 32975 переглядiв