В’ятрович склав присягу нардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Володимир В'ятрович склав присягу народного депутата у Верховній Раді, повідомляє УНН.
“14 листопада 2019 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному окрузі, В’ятровича Володимира Михайловича, включеного до виборчого списку політичної партії „Європейська солідарність“. Відповідно до статті 79 Конституції України, перед вступом на посаду народний депутат складає присягу перед Верховною Радою України з трибуни парламенту”, — зачитав голова парламенту Дмитро Разумков.
Після цього В’ятрович зачитав з трибуни текст присяги та зайняв місце у сесійній залі.
В’ятровича включено до складу фракції “Європейська солідарність”.
Нагадаємо, Володимир В’ятрович, колишній керівник Інституту Національної пам’яті України, пройшов до парламенту після того, як свої повноваження склала народний депутат Ірина Луценко і після того, як наступна у виборчому списку “Європейської солідарності” Наталія Бойко написала відмову від мандата.
Водночас до суду подане оскарження рішення про обрання В’ятровича до парламенту.