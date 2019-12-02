До голови ВР подано заяву про відтермінування присяги В'ятровича – позивач
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. До голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова подано заяву з проханням відтермінувати процедуру приведення до присяги народного депутата Володимира В’ятровича. Про це журналісту УНН повідомив позивач у цій справі, адвокат Андрій Хілько.
“(Сьогодні — ред.) зранку, я подав до Голови ВРУ пана Разумкова заяву з проханням відтермінувати процедуру приведення до присяги пана В’ятровича, до остаточного рішення суду у справі 9901/574/19. Оскільки визнанню ЦВК обранням народним депутатом, передувало скоєння кримінального правопорушення суб’єктом подання пана В’ятровича, про що знав особисто нинішній Голова ЦВК пан (Олег — ред.) Діденко, та Генеральний Прокурор (Руслан — ред.) Рябошапка...”, — повідомив Хілько.
За його словами, станом на завтра, голова ВРУ Разумков прийме самостійне рішення, або винесе його на голосування до сесійної зали.
“... або проігнорує зазначені факти”, — додав Хілько.
Також, Хілько повідомив, що завтра матеріали “справи В’ятровича” будуть передані до Окружного адміністративного суду Києва.
“Сьогодні вранці під час відвідання Верховного Суду, секретар судді мене особисто повідомив, що матеріали „справи В’ятровича“ будуть передані завтра до ОАСК”, — розповів Хілько.
Нагадаємо, обрання кандидата від партії “Європейська солідарність” Володимира В’ятровича народним депутатом оскаржили у Касаційному адміністративному суді.
Як повідомлялося, Центральна виборча комісія 14 листопада під час засідання визнала обраним та зареєструвала народного депутата Володимира В’ятровича.