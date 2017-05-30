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Вул. Івана Федорова реконструюють у Києві

Київ • УНН

 • 9464 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Задля збільшення пропускної спроможності, покращення умов організації руху автомобільного транспорту та пішоходів у Печерському районі столиці реконструюють вул. Івана Федорова (від вул. Великої Васильківської до вул. Анрі Барбюса). Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Вул. Івана Федорова реконструюють у Києві

"У Печерському районі реконструюють вул. Івана Федорова (від вул. Великої Васильківської до вул. Анрі Барбюса) з метою збільшення пропускної спроможності, створення належних умов організації руху автомобільного транспорту та пішоходів", - йдеться у повідомленні.

Роботи здійснюватимуться відповідно до розпорядження КМДА № 620.

Замовником проектування та виконання робіт є комунальна корпорація “Київавтодор”.

Виконання зазначених робіт покращить транспортну ситуацію у Печерському районі, збільшить пропускну спроможність, забезпечить безперебійний рух автомобілів і пішоходів, позитивно вплине на екологічний стан за рахунок ліквідації заторів на цьому транспортному вузлі.

Фінансування робіт із проектування та реконструкції вул. Івана Федорова (від вул. Великої Васильківської до вул. Анрі Барбюса) здійснюватиметься за програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік.

Як повідомляв УНН 30 травня, на Відрадному проспекті у Києві 31 травня буде частково обмежено рух транспорту.

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